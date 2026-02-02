Soudan : un avion de ligne atterrit à Khartoum après presque trois ans d’interruption

Un avion de ligne a atterri dimanche 1er février 2026 dans la capitale soudanaise, Khartoum, marquant la reprise d’un trafic interrompu depuis presque trois ans en raison de la guerre qui ravage le Soudan.

L’atterrissage intervient après une période d’interruption des liaisons aériennes commerciales liée au conflit interne, période qualifiée dans les communiqués de la durée « quasiment trois ans ».

L’Autorité de l’aviation civile a salué l’événement en qualifiant le déplacement de « vol historique », expression reprise dans les déclarations officielles relatives à cette reprise d’activité.

Interprétation officielle : un signal adressé à l’étranger et aux bailleurs de fonds

Les autorités soudanaises ont présenté la reprise du vol comme un message adressé à la communauté internationale, indiquant que l’atterrissage devait être perçu comme un signal fort vers l’étranger.

Les mêmes autorités ont explicitement cité, parmi les destinataires de ce signal, les bailleurs de fonds internationaux, sans détail supplémentaire sur les suites envisagées ni sur des engagements précis liés à cette reprise.