Soudan : reprise des vols commerciaux à Khartoum après quasiment trois ans

Un avion de la compagnie nationale Sudan Airways a atterri à Khartoum dimanche 1er février 2026, marquant le retour des liaisons aériennes commerciales dans la capitale après près de trois ans d’interruption liée au conflit qui déchire le Soudan, a indiqué l’Autorité de l’aviation civile dans un communiqué. Le vol, parti de Port-Soudan, sur la mer Rouge, transportait notamment le Premier ministre Kamil Idris, précise l’organisme, qui a qualifié l’opération de « vol historique ». L’aéroport de Khartoum était resté hors service depuis le début des hostilités en avril 2023 entre l’armée régulière et les Forces de soutien rapide (FSR).

Selon le communiqué de l’Autorité de l’aviation civile, l’appareil a effectué la rotation entre Port-Soudan et la capitale sans incident rapporté par l’organisme. Le texte officiel souligne la reprise effective d’un lien aérien direct entre la côte est du pays et Khartoum, interrompu depuis le déclenchement du conflit armé en 2023.

La compagnie Sudan Airways, mentionnée comme opératrice du vol, est l’opérateur national traditionnel du pays. Le choix de Port-Soudan comme point de départ reflète la reprise progressive des connexions entre les régions côtières et l’intérieur du pays, selon les indications fournies par l’Autorité.

Contexte du rétablissement des vols et état des infrastructures

Le conflit entre les forces armées soudanaises et les paramilitaires des Forces de soutien rapide a entraîné, dès avril 2023, la suspension des activités commerciales à l’aéroport international de Khartoum en raison des combats et des risques pour la sécurité. Les autorités de l’aviation civile ont depuis maintenu un suivi strict des conditions de sécurité avant d’autoriser toute reprise des opérations.

La reprise de ce vol intervient alors que les autorités civiles communiquent sporadiquement sur l’état des infrastructures aéroportuaires et sur les conditions nécessaires au rétablissement du trafic. L’Autorité de l’aviation civile a limité, dans son communiqué, les détails techniques relatifs à l’état des pistes, des installations au sol et des équipements de navigation, en se contentant de signaler la bonne déroulement de la liaison opérée dimanche.

Le trajet Port-Soudan–Khartoum relie la principale ville portuaire du pays au centre politique et administratif, une liaison dont l’interruption a affecté le transport de passagers et de biens entre la côte de la mer Rouge et l’intérieur. Le communiqué officiel mentionne la présence de personnalités politiques à bord, en citant le Premier ministre Kamil Idris parmi les passagers présents lors de cette rotation.