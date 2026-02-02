Soudan : les FSR annoncent la création d’une banque pour pallier l’absence d’institutions financières
La Banque centrale du Soudan a lancé un avertissement contre le recours aux services bancaires mis en place par les Forces de soutien rapide (FSR) dans les territoires sous leur emprise.
Il y a quelques semaines, l’administration civile instaurée par les FSR au Darfour a annoncé la création d’une banque.
Cette initiative vise, d’après l’annonce, à compenser l’absence d’établissements financiers dans les zones contrôlées par ces paramilitaires.
