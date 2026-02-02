Soudan : les FSR annoncent la création d’une banque pour pallier l’absence d’institutions financières

La Banque centrale du Soudan a lancé un avertissement contre le recours aux services bancaires mis en place par les Forces de soutien rapide (FSR) dans les territoires sous leur emprise.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Il y a quelques semaines, l’administration civile instaurée par les FSR au Darfour a annoncé la création d’une banque.

Cette initiative vise, d’après l’annonce, à compenser l’absence d’établissements financiers dans les zones contrôlées par ces paramilitaires.