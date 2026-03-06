Afrique de l'Est

Soudan : 28 morts et 60 blessés lors d’affrontements à Dilling au Kordofan

Jeudi 5 mars 2026, la ville de Dilling, dans le Kordofan du Sud au Soudan, a été la cible de frappes qui ont entraîné la mort de 28 personnes et fait 60 blessés, a indiqué à l’AFP un interlocuteur médical.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
Voir tous ses articles
ACTUS
55 vues
Soudan du Sud: l’ONU alerte sur les violences, l’ONG MSF a perdu le contact avec 26 employés
Soudan du Sud: l’ONU alerte sur les violences, l’ONG MSF a perdu le contact avec 26 employés
1 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

Selon ce responsable hospitalier, les opérations militaires qui ont visé la localité ont combiné tirs d’artillerie et attaques de drones et se sont poursuivies tout au long de la journée.

Le nouveau décompte, qui révise un précédent bilan, inclut des victimes civiles parmi lesquelles figurent des femmes et des enfants.

La source, rattachée à l’hôpital de Dilling, a souhaité conserver l’anonymat en fournissant ces informations à l’agence de presse.

Contexte

En janvier, les forces armées soudanaises avaient mis fin au siège que les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) avaient imposé à Dilling.

Les frappes de jeudi ravivent les violences dans une région déjà marquée par des affrontements entre l’armée et les groupes paramilitaires.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
01:14 Actus : La Formule 1 toujours absente du continent africain depuis 33 ans
01:12 Actus : Bénin : 15 militaires tués dans une attaque du Jnim contre une position militaire dans le nord du pays
01:14 La Formule 1 toujours absente du continent africain depuis 33 ans