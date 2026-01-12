Soudan : 27 morts dans une frappe des FSR contre une ville clé du sud‑est, selon autorités sanitaires régionales
Une frappe de drone attribuée aux Forces de soutien rapide (FSR) a atteint lundi 12 janvier une base de l’armée dans le sud-est du Soudan, tuant 27 personnes et en blessant 73, ont rapporté à l’AFP les autorités sanitaires régionales. Selon une source sécuritaire, l’attaque visait une réunion de haut niveau rassemblant des officiers militaires, des agents de sécurité et des responsables gouvernementaux venus de plusieurs États.
1 min de lecture
