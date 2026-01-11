« Sortez massivement accomplir votre devoir, chers concitoyens », Patrice Talon
Le président de la République, Patrice Talon, a participé ce dimanche 11 janvier 2026 au scrutin législatif et communal en votant à l’École primaire publique Charles Guillot de Zongo.
À l’issue de son passage dans l’isoloir, le chef de l’État a salué la mobilisation observée dans plusieurs centres de vote. Se disant satisfait de la participationcitoyenne, il a estimé que cette affluence constitue un signal encourageant pour la démocratie béninoise et un indicateur positif pour l’avenir du pays.
Profitant de cette sortie publique, Patrice Talon a lancé un appel solennel aux électeurs. Il a invité l’ensemble des citoyens inscrits sur les listes électorales à se rendre aux urnes afin de prendre part activement au processus démocratique et d’exercer pleinement leur droit de vote.
« Sortez massivement accomplir votre devoir, chers concitoyens« , a lancé Patrice Talon.
Un aappel lancé à l’endroit du peuple béninois tout entier, du moins ceux qui sont en âge de voter.
