La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité
Bénin

« Sortez massivement accomplir votre devoir, chers concitoyens », Patrice Talon

Le président de la République, Patrice Talon, a participé ce dimanche 11 janvier 2026 au scrutin législatif et communal en votant à l’École primaire publique Charles Guillot de Zongo.

Edouard Djogbénou
Edouard Djogbénou
Voir tous ses articles
ELECTIONS GéNéRALES 2026 AU BéNIN
77 vues
Vote Elections au Bénin
Vote Elections au Bénin
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant

À l’issue de son passage dans l’isoloir, le chef de l’État a salué la mobilisation observée dans plusieurs centres de vote. Se disant satisfait de la participationcitoyenne, il a estimé que cette affluence constitue un signal encourageant pour la démocratie béninoise et un indicateur positif pour l’avenir du pays.

Profitant de cette sortie publique, Patrice Talon a lancé un appel solennel aux électeurs. Il a invité l’ensemble des citoyens inscrits sur les listes électorales à se rendre aux urnes afin de prendre part activement au processus démocratique et d’exercer pleinement leur droit de vote.

« Sortez massivement accomplir votre devoir, chers concitoyens« , a lancé Patrice Talon.

Un aappel lancé à l’endroit du peuple béninois tout entier, du moins ceux qui sont en âge de voter.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
13:30 Elections Générales 2026 au Bénin : « Sortez massivement accomplir votre devoir, chers concitoyens », Patrice Talon
13:18 Politique : « Aujourd’hui, c’est le début d’une vie meilleure », Patrice Talon après son vote
13:30 « Sortez massivement accomplir votre devoir, chers concitoyens », Patrice Talon
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant