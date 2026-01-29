Sophie Tapie adopte un carré radical pour débuter 2026

Sophie Tapie commence 2026 avec un changement radical de look : la chanteuse a publié sur Instagram une série de photos la montrant les cheveux coupés au carré, un choix approuvé par une large majorité de ses abonnés, qui lui ont accordé 96 % de votes favorables en story.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La fin d’année 2025 avait été éprouvante pour la famille Tapie. Le 29 novembre 2025, Baptiste Germain, demi de mêlée de 25 ans évoluant à l’Aviron Bayonnais, a quitté précipitamment le terrain lors de la onzième journée du Top 14 face à Lyon, touché à la cheville lors d’un placage. Transporté aux urgences, il a finalement été diagnostiqué d’une entorse, sans fracture.

Quelques semaines après cet incident, la famille est apparue rassurante sur les réseaux : le 25 décembre, Sophie Tapie a publié une photo de son compagnon et de leurs enfants devant le sapin, évoquant leur « premier Noël à 4 ». Fille de Bernard Tapie et ancienne candidate de l’émission Les Traîtres, Sophie Tapie partage régulièrement son quotidien en ligne et a sollicité l’avis de sa communauté au sujet de sa nouvelle coupe.

Sophie Tapie : nouveau look pour une nouvelle… année !

Sur Instagram, la chanteuse explique la motivation de ce passage au carré : après « deux grossesses d’affilée », ses cheveux « ressemblaient à de la paille », écrit-elle en légende de son selfie. Le message accompagnant les clichés précise la dimension symbolique du geste : « On a décidé de tout couper !!!! » indique-t-elle, soulignant le caractère volontaire et définitif de la transformation capillaire.

Dans ses publications, Sophie Tapie confie avoir été particulièrement stressée avant la coupe. « J’étais tellement stressée ! Ça paraît idiot ce ne sont que des cheveux, ça repousse, mais quand même ! Le changement est … radical ! » écrit-elle, avant de questionner directement sa communauté : « Alors vous aimez ? Ou vous préfériez avant ? »

La réponse des abonnés a été majoritairement positive : en story, le « oui » remporte 96 % des suffrages. Le fil de commentaires sur le post regroupe de nombreux compliments. On peut y lire des messages tels que : « C’est une coupe qui vous va super bien ! Vous êtes magnifique« , « C’est juste sublime ! Ça vous va à merveille » ou encore « Changement réussi quelle beauté !« .

Les images partagées par Sophie Tapie montrent le nouveau carré en gros plan et servent d’illustration des propos tenus en légende. La publication s’inscrit dans la continuité de sa présence active sur les réseaux sociaux, où elle expose tant des moments familiaux que des étapes personnelles, comme cette décision capillaire intervenue au début de l’année 2026.