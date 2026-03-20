Sonia Mabrouk : l’affaire Morandini a accéléré son départ de CNews

Sonia Mabrouk revient publiquement sur son départ de CNews dans une interview accordée à Paris Match publiée le 20 mars 2026. Près de deux mois après avoir annoncé sa démission, qu’elle avait formalisée le 6 février par communiqué transmis à l’AFP, la journaliste explique notamment qu’elle ne pouvait plus continuer à travailler au sein d’une rédaction qui maintenait Jean-Marc Morandini à l’antenne malgré sa condamnation définitive pour corruption de mineurs. Elle expose pour la première fois, de façon détaillée, les raisons personnelles et professionnelles qui l’ont conduite à quitter la chaîne d’information.

Dans son communiqué de février, Sonia Mabrouk avait fait savoir qu’elle ne pouvait plus « travailler au sein d’une rédaction » prenant cette décision vis-à-vis de Jean-Marc Morandini. Ce positionnement, jugé inhabituel par certains observateurs du paysage audiovisuel français, a suscité réactions et débats. Selon ses déclarations à Paris Match, l’affaire Morandini n’est pas l’unique motif de son départ mais a constitué un élément déclencheur dans un contexte de tensions plus anciennes avec la direction.

Après avoir laissé son communiqué parler pour elle à l’époque, la journaliste a choisi de détailler son point de vue en évoquant une période « mouvementée ». Elle affirme que ses origines, son histoire et ses convictions ne correspondaient plus à la ligne du groupe au sein duquel elle travaillait, indiquant que la rupture s’est construite sur la durée plutôt que dans l’urgence.

Des valeurs que Sonia Mabrouk ne partageait plus avec sa direction

Sonia Mabrouk explicite dans l’entretien un désaccord profond avec la direction, distinct de l’affaire Morandini mais rendu plus aigu par celle-ci. « L’affaire Morandini et mes relations très altérées avec la direction ont été un accélérateur de mon départ », dit-elle, confirmant que sa décision avait été mûrement réfléchie et préparée. Elle souligne ne pas avoir agi sous le coup de l’émotion, mais sur la base d’une divergence de valeurs et d’une incapacité à concilier ses convictions personnelles avec la ligne éditoriale du groupe.

La journaliste rapporte également le soutien de figures du journalisme, citant notamment Jean-Pierre Elkabbach. Elle dit avoir reçu de lui des conseils pour « croire dans le temps long », formule qu’elle qualifie de « le meilleur des pansements ». Mme Mabrouk note par ailleurs que certaines personnes qui n’avaient pas compris sa décision au moment du départ semblent l’appréhender différemment aujourd’hui.

Les réactions au sein de l’univers de la chaîne ont été notables : le 18 mars, le chroniqueur Georges Fenech a évoqué à l’antenne Sonia Mabrouk comme l’une des « quatre reines » de CNews, ajoutant « Il en manque une, qui est partie malheureusement ». Le patron de la chaîne, Pascal Praud, a ensuite déclaré : « Elle est partie. C’est son choix et évidemment que nous le regrettons. Elle était remarquable ! »