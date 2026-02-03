Snoop Dogg : sa petite-fille est décédée après 10 mois en soins intensifs

Snoop Dogg traverse une nouvelle épreuve familiale après la mort de sa petite‑fille, annoncée par sa fille Cori Broadus sur les réseaux sociaux : la fillette, prénommée Codi, est décédée lundi 27 janvier à l’âge de dix mois, après avoir passé la quasi‑totalité de sa vie en unité de soins intensifs néonatals.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Selon l’annonce publique faite par Cori, la petite Codi était née extrêmement prématurée en mai dernier, autour de 25 semaines de grossesse, un terme très précoce qui expose les nouveau‑nés à des complications graves. La fillette avait été immédiatement prise en charge en service de néonatalogie et y avait séjourné pendant de longs mois avant de pouvoir sortir temporairement.

Sur ses comptes sociaux, Cori a partagé la douleur de la famille et a publié le message suivant : « Lundi, j’ai perdu l’amour de ma vie. Ma Codi ». Les causes précises du décès n’ont pas été détaillées dans ses publications ; elles sont présentées comme liées aux complications liées à la naissance prématurée et à la fragilité médicale de l’enfant.

Parcours médical et réactions familiales

Les très grands prématurés, nés autour de 25 semaines d’aménorrhée, requièrent généralement une prise en charge intensive incluant assistance respiratoire, surveillance neurologique et traitements contre le risque d’infections et d’autres complications. Les équipes de néonatologie cherchent à stabiliser ces nouveau‑nés et à accompagner les familles au long des séjours prolongés en unité spécialisée.

Dans le cas de Codi, la famille a connu un moment d’accalmie lorsque la fillette a pu rentrer à la maison il y a environ trois semaines, événement qualifié par sa mère de « miracle » dans des publications antérieures. Ce retour à domicile avait été perçu comme une étape positive après des mois d’hospitalisation, mais la joie a été de courte durée.

Le rappeur a réagi publiquement en postant une photo sobre montrant sa fille Cori et sa petite‑fille, accompagnée en légende d’un cœur et d’une étoile, expression sobre de son émotion. Cette perte intervient pour Snoop Dogg après un précédent drame familial : en 2019, il avait déjà perdu un petit‑fils décédé dix jours après sa naissance, événement rapporté dans la presse à l’époque.

Tout au long de la période où Codi était hospitalisée, Cori avait partagé avec ses abonnés des instants du combat médical, alternant témoignages d’espoir et descriptions de la fatigue liée à l’accompagnement d’un nourrisson très prématuré. Les publications sur les réseaux sociaux ont servi de canal d’information principal pour la famille et pour les proches souhaitant exprimer leur soutien.

À ce stade, aucune précision supplémentaire n’a été fournie publiquement sur les circonstances médicales exactes entourant le décès de Codi ni sur d’éventuelles déclarations officielles des équipes soignantes.