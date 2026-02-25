Sierra Leone–Guinée : seize militaires sierra-léonais interpellés à la frontière

Les autorités guinéennes ont interpellé des membres des forces de sécurité de la Sierra Leone dans une zone frontalière entre les districts de Falaba (Sierra Leone) et de Koudaya (Guinée) lors d’opérations menées les 22 et 23 février 2026. L’incident, confirmé par les deux gouvernements, donne lieu à des récits contradictoires sur les circonstances exactes de ces arrestations le long d’une frontière qui dépasse les 700 kilomètres.

Du côté de Freetown, le ministère en charge de la communication a précisé que les personnes arrêtées faisaient partie d’un détachement mixte — militaires et policiers — présent à Kalieyereh (district de Falaba) pour superviser l’implantation d’un point de contrôle frontalier. Selon ce communiqué, l’équipe travaillait sur la construction d’un poste destiné à réguler le passage entre les deux pays.

Les autorités sierra-léonaises indiquent par ailleurs que plusieurs de leurs agents, parmi lesquels se trouverait au moins un officier, ont été conduits en territoire guinéen et que leurs armes et munitions ont été saisies lors de l’opération.

À Conakry, l’état-major général des armées avance une version différente : il affirme avoir interpellé seize « éléments militaires sierra-léonais » qui, selon le communiqué, auraient pénétré sans autorisation sur le sol guinéen. Le message officiel évoque l’installation d’une tente et la mise en évidence d’un drapeau national par ces hommes, et appelle les forces nationales à rester vigilantes pour assurer la protection de l’intégrité territoriale.

Un litige frontalier qui perdure depuis près de vingt ans

Cet épisode intervient dans un climat de tensions récurrentes entre Conakry et Freetown, en particulier autour du village aurifère de Yenga, dont la souveraineté est contestée depuis presque deux décennies. Les accrochages et allégations d’incursion s’y succèdent périodiquement, alimentant la méfiance entre les administrations locales et centrales.

Au cours des derniers mois, la Sierra Leone avait déjà dénoncé des mouvements de troupes guinéennes dans la zone au mois de mai, et la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a dépêché une mission technique sur place en septembre pour tenter d’évaluer et d’apaiser le différend. Les récents faits relancent ainsi les inquiétudes autour d’une frontière régulièrement théâtre de frictions, tant militaires que diplomatiques.