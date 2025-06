« Si j’avais eu cet honneur, j’aurais été Frère Hounvi », Stève Amoussou

- Publicité-

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a poursuivi, ce lundi 10 mars 2025, l’examen du dossier Steve Amoussou, accusé de harcèlement par le biais d’un système de communication électronique et provocation directe à la rébellion.

Présenté comme l’homme derrière le pseudonyme « Frère Hounvi », il nie en être l’auteur, tout en affirmant qu’il aurait assumé ce rôle avec fierté.

Face au juge, Steve Amoussou s’est défini comme un communicant et animateur audiovisuel. Interrogé sur les vidéos circulant en ligne qui l’identifient comme « Frère Hounvi », il a déclaré ne jamais les avoir vues, bien qu’il en ait fait la demande aux enquêteurs.

Lorsqu’on lui demande s’il connaît la page « Frère Hounvi », il répond par l’affirmative, précisant toutefois ignorer l’identité de la personne qui l’anime. Il admet cependant apporter des contributions intellectuelles sur certaines publications, sans être directement impliqué dans leur gestion.

« Si j’avais eu cet honneur, j’aurais été Frère Hounvi », a-t-il déclaré devant la Cour, expliquant qu’il se sent intellectuellement apte à porter un tel combat.

De « Agbokou » à « Frère Hounvi » : une transition qui intrigue

Le ministère public a mis en lumière une transition intrigante dans le parcours de Steve Amoussou. Avant d’être accusé d’être Frère Hounvi, il incarnait un autre personnage : « Agbokou », connu pour ses mises en scène dénonçant des faits de société. Steve Amoussou reconnait incarné le personnage de Agbokou qui selon lui n’a aucun lien avec le frère Hounvi.

Pourquoi a-t-il abandonné oe rôle de Agbokou lui demande le ministère public ? Menaces et agressions, répond le prévenu. Selon lui, la liberté d’expression est de plus en plus menacée et il a préféré se retirer pour éviter des représailles.

Une confrontation inexistante avec son plaignant

Interrogé par ses avocats, Steve Amoussou affirme ne pas connaître l’identité de son plaignant et regrette n’avoir jamais eu l’opportunité d’une confrontation directe. Lorsqu’il demande à savoir qui l’accuse, le ministère public répond qu’il est lui-même le poursuivant.

Cette déclaration provoque une vive réaction de la défense, marquant un point de tension dans l’audience.

Face aux échanges houleux entre le ministère public et les avocats de la défense, la Cour a décidé de renvoyer l’audience au 7 avril 2025.