Shy’m : pause de carrière à cause d’étourdissements quotidiens

Shy’m a annoncé, le vendredi 13 février 2026, une nouvelle pause dans ses engagements scéniques en raison de problèmes de santé persistants. L’artiste, qui incarnait Velma Kelly dans la comédie musicale Chicago, a publié sur Instagram : “Je ressens encore des étourdissements quotidiens qui m’empêchent de monter sur scène”. Depuis la mi-décembre, son absence avait déjà été remarquée par les spectateurs et, après un premier arrêt sur avis médical qui avait contraint sa doublure, Lisa Lanteri, à la remplacer, Shy’m avait effectué un bref retour le 25 janvier.

La chanteuse et danseuse rappelle que ce rôle dans Chicago représente pour elle une étape majeure, mêlant chant, danse et théâtre. Dans un entretien en octobre avec Sonia Devillers, elle expliquait travailler pour respecter la chorégraphie originale de Bob Fosse et évoquait l’investissement personnel nécessaire pour se glisser dans la peau de Velma Kelly. La production a, selon elle, conservé l’esprit et la chorégraphie historiques de la pièce.

Face à la reprise des vertiges, Shy’m a fait part de sa décision avec franchise : “Des semaines difficiles. J’ai espéré chaque jour qu’elles soient plus courtes… je dois me rendre à l’évidence, je ne suis pas prête.” Elle a remercié les messages de soutien, exprimant aussi des excuses envers les spectateurs mécontents de ses absences.

“Mon corps m’a dit c’est aujourd’hui” : la santé au cœur de l’arrêt

La chanteuse a détaillé les raisons de cette pause en évoquant des étourdissements quotidiens qui, selon elle, rendent toute performance dangereuse. Elle a précisé que, malgré l’espoir d’un retour rapide après son apparition fin janvier, les symptômes ont persisté et l’ont conduite à renoncer temporairement à la scène. La décision s’inscrit dans un contexte médical qui l’a déjà amenée à céder momentanément sa place à sa doublure.

Sur le plan artistique, Shy’m avait multiplié les efforts pour ce projet : elle a suivi des cours de danse classique en complément de son bagage hip-hop et jazz afin d’adapter son jeu aux codes du répertoire, insistant sur l’exigence de la technique classique. Sur scène, la distribution compte 23 artistes incarnant des figures féminines des années 1920, un univers que la chanteuse décrit comme libérateur et emblématique dans son parcours.

Adolescente timide, elle a raconté que la danse lui avait servi de voie d’émancipation. Fille d’un père martiniquais et d’une mère d’origines européennes, elle a évoqué son retour aux racines après un voyage en Guadeloupe et le désir de transmettre ce métissage à son fils, Tahoma. Devenue mère et se rapprochant de ses 40 ans, elle dit ressentir une maturité nouvelle dans ses choix.

Dans son message, Shy’m a également salué le travail de la troupe et de la production, remerciant sa “famille de Chicago” pour leur soutien et affirmant que Velma, la troupe et le public lui manquent terriblement.