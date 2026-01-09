La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Shirin Ebadi, lauréate du prix Nobel, craint un «massacre» en Iran pendant la coupure internet

La lauréate du prix Nobel de la Paix 2003, l’avocate iranienne Shirin Ebadi, a exprimé vendredi 9 janvier dans un communiqué sa crainte qu’un « massacre » ne soit perpétré par les forces de sécurité en Iran durant la coupure des communications internet. « Des indices crédibles laissent penser que la République islamique pourrait tenter de transformer cette nuit en un massacre, sous le couvert d’un black-out total des communications », écrit Shirin Ebadi, qui vit en exil, précisant sur son compte officiel Telegram que la coupure nationale d’internet « n’est pas un problème technique en Iran, c’est une tactique ». Elle indique par ailleurs avoir été informée que des centaines de personnes ont été transportées, jeudi 8 janvier, dans un hôpital de Téhéran avec des « blessures graves aux yeux » causées par des tirs de fusils à plombs.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
0 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
17:33 Politique Nouvelle défection à l’UPR : l’ancien député Tadjou Akadiri claque la porte
14:55 Politique Patrice Talon : « Il n’est pas bon que les mêmes personnes exercent trop longtemps le pouvoir »
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant