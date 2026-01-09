Accueil En Brève Shirin Ebadi, lauréate du prix Nobel, craint un «massacre» en Iran pendant la coupure internet

La lauréate du prix Nobel de la Paix 2003, l’avocate iranienne Shirin Ebadi, a exprimé vendredi 9 janvier dans un communiqué sa crainte qu’un « massacre » ne soit perpétré par les forces de sécurité en Iran durant la coupure des communications internet. « Des indices crédibles laissent penser que la République islamique pourrait tenter de transformer cette nuit en un massacre, sous le couvert d’un black-out total des communications », écrit Shirin Ebadi, qui vit en exil, précisant sur son compte officiel Telegram que la coupure nationale d’internet « n’est pas un problème technique en Iran, c’est une tactique ». Elle indique par ailleurs avoir été informée que des centaines de personnes ont été transportées, jeudi 8 janvier, dans un hôpital de Téhéran avec des « blessures graves aux yeux » causées par des tirs de fusils à plombs.