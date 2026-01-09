Shirin Ebadi, lauréate du prix Nobel, craint un «massacre» en Iran pendant la coupure internet
La lauréate du prix Nobel de la Paix 2003, l’avocate iranienne Shirin Ebadi, a exprimé vendredi 9 janvier dans un communiqué sa crainte qu’un « massacre » ne soit perpétré par les forces de sécurité en Iran durant la coupure des communications internet. « Des indices crédibles laissent penser que la République islamique pourrait tenter de transformer cette nuit en un massacre, sous le couvert d’un black-out total des communications », écrit Shirin Ebadi, qui vit en exil, précisant sur son compte officiel Telegram que la coupure nationale d’internet « n’est pas un problème technique en Iran, c’est une tactique ». Elle indique par ailleurs avoir été informée que des centaines de personnes ont été transportées, jeudi 8 janvier, dans un hôpital de Téhéran avec des « blessures graves aux yeux » causées par des tirs de fusils à plombs.
