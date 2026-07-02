Sheryfa Luna retrouve la lumière des médias après la naissance des jumelles de Kelly Vedovelli, révélant un lien familial inattendu entre les deux femmes. Installée en Normandie depuis ses débuts, la chanteuse, connue pour le tube « Il avait les mots », fait actuellement l’objet d’une attention renouvelée sans pour autant modifier son mode de vie discret près d’Évreux.

Née sous le nom de Chérifa Babouche à Évreux et élevée dans le quartier de Nétreville, elle s’est fait connaître au grand public en 2007 grâce à l’émission Popstars. Malgré le succès national et plusieurs albums certifiés, Sheryfa Luna a choisi de rester ancrée dans sa région d’origine, où la musique faisait déjà partie du quotidien familial. Dans un entretien accordé à Ouest-France en 2023, elle expliquait : « J’adore jouer dans des endroits différents. J’apprécie de donner des concerts moins imposants, dans des petites villes, c’est là où se trouve la vraie vie. »

Après une pause artistique amorcée en 2014, la chanteuse est revenue sur scène en tant qu’artiste indépendante. Elle a déclaré se sentir libérée de la pression des chiffres et des attentes commerciales, constatant toutefois que l’attachement du public à ses chansons n’avait pas disparu : « J’étais persuadée qu’on m’avait oubliée. Je me rends compte finalement que ça ne s’est jamais arrêté. » Ses morceaux continuent d’être repris par plusieurs générations, certains titres trouvant une nouvelle vie via des usages sur des plateformes comme TikTok.

Un ancrage normand partagé par d’autres figures nationales

Le choix de Sheryfa Luna de demeurer près d’Évreux invite à replacer son parcours dans le contexte régional, où se trouvent aussi les origines de personnalités sportives. Le footballeur Ousmane Dembélé, bien que né à Vernon, a passé une partie de son enfance dans l’Eure et a effectué ses premiers pas de joueur à Évreux. Il a évolué au sein de structures locales telles que l’ALM Évreux puis l’Évreux FC avant d’être repéré à 13 ans par le Stade Rennais.

Les trajectoires de Sheryfa Luna et d’Ousmane Dembélé convergent donc sur un point : toutes deux trouvent leurs racines dans une portion de la Normandie moins exposée médiatiquement que les grandes métropoles. Pour la chanteuse, ce lien au territoire se manifeste quotidiennement par son mode de vie et ses choix de représentation artistique ; elle privilégie les salles à taille humaine et les concerts en province, affirmant que son public ne se limite pas aux centres urbains comme Paris.

Sur le plan artistique, Sheryfa Luna a connu des succès marquants avec des titres tels que « Quelque part » et « Il avait les mots ». Son retrait en 2014, puis son retour en indépendance, ont confirmé sa volonté de gérer sa carrière selon ses propres critères, sans renoncer à la proximité avec le public qui l’a soutenue depuis la fin des années 2000. Aujourd’hui, elle demeure installée près d’Évreux, tandis que les souvenirs des premiers matchs de Dembélé restent ancrés sur les terrains locaux de la même agglomération.