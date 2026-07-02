Alexandra Lamy victime d’une tentative d’enlèvement : Chloé Jouannet prend la parole

Alexandra Lamy a raconté avoir échappé à une tentative d’enlèvement pendant sa jeunesse lors d’un entretien publié récemment sur la chaîne YouTube Kombini. L’actrice de 54 ans, en pleine promotion de plusieurs films sortis cette année, a relaté les circonstances de cet épisode traumatisant et sa fille, la comédienne Chloé Jouannet, a réagi publiquement en partageant une vidéo sur Instagram dans laquelle elle se moque avec sarcasme d’une Une de presse consacrée à cette révélation.

Depuis le début de l’année, Alexandra Lamy a été très présente à l’écran : elle figure au générique de L’île de la demoiselle de Micha Wald, sorti le 25 mars, de Compostelle de Yann Samuell, sorti le 1er avril, et de Pour le plaisir de Reem Kherici, en salles depuis le 6 mai. Invitée à multiplier les plateaux télé et les rendez-vous numériques dans le cadre de cette promotion, elle a accordé un entretien d’une heure à Kombini au cours duquel elle est revenue sur des éléments de sa vie privée, notamment son enfance, sa relation avec sa sœur Audrey et un épisode violent survenu alors qu’elle était jeune.

Dans cet échange diffusé il y a environ deux mois, l’actrice raconte qu’après une soirée en discothèque en Camargue elle s’est retrouvée isolée et a été contrainte de monter dans la voiture de trois hommes qui se sont arrêtés pour la prendre en stop. Elle dit s’être rendu compte de leurs intentions et, à un rond-point, avoir sauté du véhicule en marche. Selon son récit, elle a traversé la route en pleurant et en hurlant, arrêté des voitures et a été finalement secourue par deux pêcheurs.

Réaction de Chloé Jouannet après la publication du témoignage et la Une du magazine Vu !

La publication de ce témoignage a été reprise par la presse papier : le magazine Vu ! consacre une longue couverture à l’épisode en titrant sur la tentative d’enlèvement alors qu’Alexandra Lamy promeut Compostelle. Sur Instagram, Chloé Jouannet s’est filmée dans un kiosque en train de saisir le numéro en question puis a ajouté, de façon sarcastique, la légende « Bon, si quelqu’un la voit« , signalant par l’ironie sa réaction à la mise en Une.

Chloé Jouannet, qui exerce également le métier d’actrice, a 28 ans. Elle est la fille unique d’Alexandra Lamy, issue de la relation entre l’actrice et l’acteur Thomas Jouannet.