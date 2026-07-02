Bernard Montiel voit son émission stoppée net par France 3

Après des années sur C8, Bernard Montiel avait renoué avec France Télévisions en lançant le 9 novembre 2025 « Animalement vôtre », une émission dominicale dédiée à la cause animale diffusée sur France 3. Le programme, qui combinait reportages, témoignages et portraits d’acteurs engagés dans la protection des animaux, s’adressait principalement à un public familial. Pourtant, malgré ce retour très attendu, l’aventure n’aura duré que sept mois, avec l’annonce récente de l’arrêt du programme, suscitant l’incompréhension chez les téléspectateurs réguliers.

Cette nouvelle cessation d’antenne survient dans un contexte où la chaîne publique a décidé de ne pas renouveler l’émission à la rentrée prochaine, principalement pour des raisons économiques. L’arrêt de « Animalement vôtre » illustre les difficultés rencontrées par les émissions de niche, même portées par des animateurs expérimentés comme Bernard Montiel, lorsqu’elles ne parviennent pas à asseoir une audience stable et suffisante dans un paysage audiovisuel concurrentiel.

L’animateur, très investi dans ce projet, avait souhaité revenir sur le service public en mettant en avant ses centres d’intérêt personnels, loin des polémiques qui ont parfois entouré ses précédentes expériences médiatiques. Toutefois, malgré ses efforts et son engagement, la pérennité du programme n’a pas été assurée, mettant un terme prématuré à son initiative de sensibilisation au bien-être animal.

Un programme engagé au service du bien-être animal sur France 3

« Animalement vôtre » était diffusée chaque dimanche après-midi, proposant deux épisodes consécutifs entièrement consacrés à la cause animale. La formule alliait une approche pédagogique à des contenus accessibles et conviviaux, favorisant une sensibilisation large et familiale. Bernard Montiel recevait régulièrement des chroniqueurs et experts, parmi lesquels la créatrice de contenu Oli, souvent accompagnée de sa chienne Monday, ainsi que Raphaël Mezrahi, offrant ainsi une diversité de regards sur le sujet.

Cette émission accordait une place importante aux reportages de terrain, notamment en suivant des initiatives locales et le travail d’anonymes engagés à protéger les animaux. Chaque numéro mêlait interviews, portraits et conseils pratiques autour de thématiques liées au bien-être animal, révélant ainsi une volonté d’informer et de mobiliser les téléspectateurs sur des enjeux sociaux et environnementaux.

Le format proposé par Bernard Montiel représentait également pour lui un retour aux sources, après plusieurs années passées sur C8, où il avait su s’imposer auprès du grand public notamment aux côtés de personnalités telles que Cyril Hanouna. « Animalement vôtre » incarnait ainsi une nouvelle étape dans sa carrière, plus axée sur ses passions personnelles et une approche moins polémique de sa présence à l’écran.

Des audiences insuffisantes à l’origine de l’arrêt du programme

Selon les informations relayées notamment par Le Parisien, les équipes de production du programme ont récemment été informées que « Animalement vôtre » ne serait pas reconduit pour la rentrée 2026. La principale explication avancée repose sur des motifs économiques liés aux performances décevantes du programme en termes d’audience. France Télévisions n’a pour l’instant pas diffusé de communiqué officiel détaillant les raisons exactes de cette décision.

Les chiffres d’audience confirment cette fragilité. Le lancement, qui avait rassemblé seulement 382 000 téléspectateurs (4,3% de part d’audience) pour le premier numéro puis 330 000 téléspectateurs (3,5% de PDA) pour le second, donnait déjà un indicateur peu rassurant. Le programme a connu quelques pics d’audience, notamment lors des deuxième et troisième semaines avec respectivement 489 000 puis 433 000 téléspectateurs et 561 000 puis 423 000, mais ces résultats demeuraient dans une fourchette considérée comme faible pour une tranche dominicale sur une chaîne nationale comme France 3.

En outre, certains passages à audience réduite, notamment à la mi-décembre avec des scores de 324 000 puis 424 000 téléspectateurs, n’ont pas aidé à redresser la courbe. Ces performances insuffisantes n’ont pas convaincu la direction de France Télévisions de poursuivre l’aventure. Là où d’autres animateurs du groupe, tels que Flavie Flament, ont pu bénéficier d’opportunités de rebond avec de nouveaux projets sur France 2, l’avenir télévisuel de Bernard Montiel reste pour le moment incertain. Ce dernier devra désormais envisager d’autres pistes ou formats pour retrouver une place sur le service public à l’avenir.