Sheinbaum à Trump : la présence de troupes américaines au Mexique n’est pas à l’ordre du jour
La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a déclaré lors de sa conférence de presse avoir assuré par téléphone à son homologue américain, Donald Trump, que la présence de troupes américaines au Mexique «n’était pas à l’ordre du jour», conversation intervenant après les propos de M. Trump, jeudi 8 janvier, évoquant la possibilité pour les États-Unis de mener une «attaque terrestre» contre les cartels de la drogue; «Je lui ai dit : « Non, cela n’est pas à l’ordre du jour, mais nous continuons à collaborer dans le cadre de notre souveraineté »», a-t-elle ajouté.
