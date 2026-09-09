Zimbabwe : LOHUM expédie une première cargaison de minerai de lithium

Le groupe indien LOHUM a annoncé mercredi 9 septembre l’expédition d’une première tranche de minerai de lithium issue de ses actifs de Matabeleland South. L’entreprise, qui détient des droits sur dix blocs miniers, prévoit aussi des capacités de concentration au Zimbabwe, où le gouvernement pousse la transformation locale des minerais.

Le groupe indien de minerais critiques LOHUM a annoncé mercredi 9 septembre 2026 avoir expédié depuis la province de Matabeleland South, au Zimbabwe, une première tranche de minerai de lithium issue de ses actifs miniers. Cette opération marque le démarrage de ses activités d’extraction dans le pays, dans un secteur devenu stratégique pour les chaînes d’approvisionnement des batteries et des véhicules électriques.

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LOHUM détient des droits sur dix blocs contenant du spodumène, un minerai porteur de lithium, couvrant environ 1 100 hectares. L’entreprise estime que ces actifs renferment entre 30 et 40 millions de tonnes de minerai et pourraient fournir autour de 300 000 tonnes d’équivalent carbonate de lithium sur leur durée d’exploitation.

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Selon les données communiquées par la société et reprises par Reuters, la valeur théorique des ressources serait proche de 7 milliards de dollars aux prix actuels du carbonate de lithium. Cette estimation reste liée aux hypothèses de prix et de récupération du minerai. LOHUM dispose en outre d’une option portant sur jusqu’à 90 blocs miniers voisins, ce qui pourrait fortement élargir sa base de ressources dans la région.

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Le groupe indique que des installations de concentration de spodumène déjà présentes à proximité peuvent assurer les premières étapes de traitement. Il prévoit parallèlement de développer ses propres capacités de concentration au Zimbabwe. Son directeur général, Rajat Verma, a présenté cette stratégie comme un moyen de conserver davantage de transformation et de valeur ajoutée dans le pays avant les étapes ultérieures de raffinage.

Le Zimbabwe renforce la transformation locale

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L’arrivée de LOHUM intervient alors que Harare resserre progressivement les conditions d’exportation du lithium. Le Zimbabwe, premier producteur africain de ce métal selon Reuters, prévoit d’interdire les exportations de concentré de lithium à partir de janvier 2027 afin d’inciter les compagnies minières à transformer une plus grande part de leur production sur place.

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Le pays avait suspendu les exportations de concentrés en février 2026 avant de les réautoriser sous quotas et sous conditions, notamment avec des engagements de construction d’unités de transformation. En 2025, le Zimbabwe a exporté environ 1,13 million de tonnes de concentré de spodumène vers la Chine, soit près de 15 % des importations chinoises de concentré de lithium cette année-là, selon Reuters.

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La montée en gamme industrielle reste toutefois incomplète. En juillet, les autorités zimbabwéennes indiquaient que la seule usine de sulfate de lithium alors opérationnelle, exploitée par Prospect Lithium Zimbabwe, filiale de Zhejiang Huayou Cobalt, ne disposait pas de capacité pour traiter le minerai de producteurs tiers. Plusieurs autres projets de transformation sont en construction, tandis que LOHUM affirme vouloir établir sa propre capacité de concentration dans le pays.