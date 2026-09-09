Andrew Garfield fait de rares confidences sur Monica Barbaro, sa compagne dans « Artificial »

Discret sur sa vie privée, Andrew Garfield a publiquement salué le talent de Monica Barbaro, avec qui il partage aussi l’affiche du film « Artificial » de Luca Guadagnino.

Andrew Garfield a fait de rares confidences publiques sur Monica Barbaro, sa compagne et partenaire dans le prochain film Artificial, dans un entretien publié mercredi 9 septembre 2026 par Who What Wear. L’acteur britannique a surtout choisi de parler de son admiration pour son travail, qu’il décrit comme particulièrement impressionnant.

Garfield, 43 ans, a salué la capacité de Monica Barbaro à se transformer pour ses rôles, en citant notamment son interprétation de Joan Baez dans A Complete Unknown. L’actrice de 36 ans avait été nommée à l’Oscar pour cette performance.

Le couple se retrouve désormais à l’écran dans Artificial, le nouveau long métrage de Luca Guadagnino consacré à l’essor d’OpenAI et à la crise qui a brièvement conduit au départ de Sam Altman en 2023. Andrew Garfield y incarne Sam Altman, tandis que Monica Barbaro prête ses traits à l’ancienne directrice technologique Mira Murati.

Cette prise de parole est notable parce que les deux acteurs sont restés très discrets sur leur relation. Ils sont liés sentimentalement depuis 2025 et ont fait quelques apparitions publiques ensemble, mais Garfield s’est jusqu’ici montré peu enclin à commenter sa vie privée.

Un couple réuni à l’écran

Dans le même entretien, Andrew Garfield reste centré sur le métier d’acteur. Il explique que la précision et l’engagement de Monica Barbaro nourrissent son respect pour elle, alors que leur nouveau film les place au cœur d’un récit inspiré d’événements récents de la Silicon Valley.

Artificial réunit également Yura Borisov dans le rôle d’Ilya Sutskever, Mark Rylance, Cooper Hoffman, Ike Barinholtz, Jason Schwartzman et Chris O’Dowd. Le film est écrit par Simon Rich et distribué par Neon.

Le New York Film Festival a programmé la première mondiale d’Artificial le 5 octobre 2026, en présence annoncée de Luca Guadagnino et de membres de la distribution. Le film doit ensuite sortir en salles de manière limitée aux États-Unis le 25 décembre, avant une diffusion plus large en janvier 2027.