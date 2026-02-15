Serie A : l’Inter Milan de retour au premier plan

Lors de la 25e journée de Serie A, l’Inter Milan a signé un rendez‑vous marquant en s’imposant 3-2 face à la Juventus. Ce succès confirme que le club lombard retrouve une très belle trajectoire après une période moins brillante, et confirme son retour dans la course au sommet du championnat.

La lecture tactique de Christian Chivu semble porter ses fruits : ses choix sur le plan stratégique ont renforcé la stabilité de l’équipe et favorisé une efficacité retrouvée dans le secteur offensif. Face à la Vieille Dame, les Nerazzurri ont fait preuve d’une grande détermination pour remporter un duel serré, montrant une capacité à répondre présent dans les moments chauds du match.

Cette victoire s’inscrit dans une dynamique exceptionnelle. Sur leurs treize dernières sorties en Serie A, les joueurs de l’Inter ont accumulé douze succès et un match nul concédé à Naples, enchaînant des succès contre des équipes comme Sassuolo, la Cremonese, l’Udinese, Lecce, Parme, Bologne, l’Atalanta, le Genoa, Côme et Pise. Une série qui illustre la constance et la régularité du collectif.

La force d’un collectif bien huilé

Au-delà des résultats, ce qui frappe est la maîtrise collective : pressing coordonné, transitions rapides et maîtrise des temps faibles du jeu. L’Inter impose souvent son tempo et sait calmer les accélérations adverses, preuve d’une préparation physique et mentale soignée. La profondeur de l’effectif permet également à l’équipe de préserver sa fraîcheur tout en maintenant un niveau élevé de performance sur plusieurs fronts.

Pour leurs rivaux, cette montée en puissance envoie un signal clair. L’Inter reprofilée par Chivu apparaît comme une formation capable non seulement de gagner des matchs serrés mais aussi de gérer les rendez‑vous importants avec sang‑froid. Si la série se poursuit, le club lombard pourrait bien s’installer durablement parmi les prétendants au titre.