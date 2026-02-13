Série A (J25) : l’AC Milan bat Pise grâce à Modric

L’AC Milan s’est imposé à l’Arena Garibaldi face à Pise lors de l’ouverture de la 25e journée du championnat italien. Dans un duel âpre et disputé, les Lombards ont fini par décrocher les trois points au terme d’un effort collectif conséquent : score final 2-1 en faveur des visiteurs.

Les Milanais ont pris le jeu à leur compte en première période, se montrant volontaires et agressifs dans les duels pour faire déjouer la défense locale. Leur domination a été récompensée peu avant la pause, à la 39e minute, lorsque Loftus-Cheek a réussi à tromper le gardien adverse et à offrir l’avantage à son équipe. Les deux formations sont alors rentrées aux vestiaires sur ce 0-1.

La reprise a vu Pise modifier son visage et hausser le rythme. Les joueurs locaux ont insisté et ont été récompensés à la 71e minute par un but de Felipe Loyola qui a relancé la partie. Milan a dû pousser plus loin ses efforts pour reprendre l’ascendant et, après de nombreuses tentatives, Luka Modric a finalement délivré son équipe en inscrivant le but décisif à la 85e minute.

Points clés et classement

La rencontre s’est en outre compliquée pour l’AC Milan, privé d’un élément après l’expulsion d’Adrien Rabiot suite à un second carton jaune pour contestation : les Rossoneri ont achevé la partie à dix. Sur le plan comptable, cette victoire permet à Milan de conserver sa deuxième place avec 53 points.

De son côté, Pise demeure englué dans la zone rouge et pointe à la 19e position avec 15 unités, poursuivant sa lutte pour s’éloigner de la relégation. Le résultat laisse donc des enseignements contrastés pour les deux équipes en vue des prochaines journées.