Série A J24 : l’AS Roma bat Cagliari et met la pression sur la Juventus

Sur la pelouse de l’Estadio Olimpico, l’AS Roma a affronté Cagliari dans le cadre de la 24e journée du championnat italien. Les Giallorossi se sont imposés 2-0 face aux visiteurs, un succès qui leur permet d’égaler la Juventus au nombre de points au classement.

Dès l’entame, l’équipe locale a mis de l’intensité et exercé une forte pression sur la défense adverse. Cette domination a été récompensée à la 25e minute lorsque Donyell Malen a trouvé le chemin des filets, offrant l’avantage à la formation romaine. Les 45 premières minutes se sont donc achevées sur ce score en faveur des locaux.

Au retour des vestiaires, la physionomie du match n’a guère changé : la Roma a maintenu son style et sa maîtrise du jeu, tandis que Cagliari a tenté de résister tant bien que mal. La délivrance est survenue à la 65e minute, Malen signant un doublé qui a scellé la victoire. Grâce à ce succès, les Romains remontent provisoirement à la cinquième place avec 46 points, à égalité avec la Juve, tandis que Cagliari conserve sa 12e position avec 28 unités.

Impact sur la course européenne

Cette victoire renforce la position romaine dans la lutte pour les places européennes et intensifie la pression sur leurs concurrents directs. Le doublé de l’attaquant a non seulement garanti les trois points mais offre également un regain de confiance à l’effectif pour la suite du championnat, alors que les confrontations à venir pourraient s’avérer déterminantes pour la hiérarchie finale.