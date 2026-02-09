Série A J24 : Atalanta Bergame domine Cremonese

Pour le compte de la 24e journée du championnat italien, Atalanta Bergame accueillait Cremonese au New Balance Stadium et a pris le dessus à domicile. Les locaux ont su imposer leur rythme dès l’entame de la rencontre, profitant du soutien du public pour installer une forte pression sur le camp adverse.

La première ouverture du score est intervenue à la 13e minute : Nicola Krstovic a trouvé le chemin des filets sur une passe décisive de Gianluca Raspadori. Quelques minutes plus tard, à la 25e, Davide Zappacosta a doublé la mise en reprenant une offrande signée Mario Pasalic, permettant à Bergame de rejoindre les vestiaires avec un avantage de deux buts.

Après la pause, Atalanta a tenté de creuser l’écart mais n’a pas réussi à concrétiser ses occasions. Dans le temps additionnel, Cremonese a réduit le score à la 90+4 grâce à Morten Thorsby, qui a permis à son équipe de sauver l’honneur avant le coup de sifflet final.

Classement

Avec ce succès, Atalanta pointe désormais à la 7e place du classement avec 39 points. De son côté, Cremonese reste en 16e position avec 23 unités, une situation qui maintient la formation italienne proche de la zone délicate du tableau.