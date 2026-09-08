Cap-Vert : après 25 morts à Fogo, l’État audite la route et envisage de limiter les poids lourds

Trois jours après l’accident de bus qui a fait 25 morts et 14 blessés sur l’île de Fogo, les autorités cap-verdiennes évaluent la sécurité de la route de Chã das Caldeiras. Des protections latérales et des restrictions pour les véhicules lourds sont à l’étude.

Les autorités cap-verdiennes ont lancé, mardi 8 septembre 2026, une évaluation de la sécurité de la route de Chã das Caldeiras, sur l’île de Fogo, trois jours après l’accident de bus qui a fait 25 morts. Une équipe d’Estradas de Cabo Verde doit examiner l’axe et proposer des mesures pour réduire les risques sur cette route de montagne.

L’audit porte notamment sur le secteur où le véhicule a quitté la chaussée avant de chuter dans une ravine d’environ 30 mètres. Les autorités envisagent l’installation de protections latérales ainsi que de nouvelles règles de circulation adaptées aux caractéristiques particulièrement escarpées de l’itinéraire.

Parmi les options à l’étude figure une limitation, voire une interdiction, du passage des véhicules lourds comme les bus et les camions sur certaines portions. Des exceptions pourraient toutefois être prévues pour les situations d’urgence ou de catastrophe.

L’accident s’est produit samedi 5 septembre sur le trajet entre Chã das Caldeiras et Campanas de Cima. Le bilan officiel fait état de 25 morts et 14 blessés. Treize personnes restaient hospitalisées mardi, selon le cabinet de crise. La majorité des victimes étaient des enfants et des adolescents revenant d’une excursion, selon les informations recueillies par les autorités et relayées par l’Associated Press.

Une enquête toujours ouverte sur les causes

Les circonstances exactes du drame restent à établir. Les premières informations locales ont évoqué une possible défaillance d’un pneu, mais aucune conclusion définitive n’a encore été annoncée par les autorités. L’excursion avait été organisée à titre privé par le conducteur du bus, lui-même décédé dans l’accident, et non par les établissements scolaires de la zone.

Le gouvernement a décrété deux jours de deuil national en hommage aux victimes. Les autorités ont également mobilisé les services de secours, les équipes médicales et un dispositif d’accompagnement pour les familles touchées.

L’évaluation lancée ce mardi doit désormais déterminer les aménagements prioritaires à réaliser sur la route de Chã das Caldeiras et préciser les éventuelles restrictions de circulation. Les conclusions attendues devront servir à renforcer la sécurité d’un axe régulièrement emprunté pour rejoindre la zone volcanique du Pico do Fogo.