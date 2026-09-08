Ligue des champions : le Real Madrid domine l’Inter 2-1 au Bernabéu

Le Real Madrid a battu l’Inter Milan 2-1 mardi au Santiago-Bernabéu. Kylian Mbappé et Federico Valverde ont marqué pour les Madrilènes avant la réduction du score de Carlos Augusto.

Le Real Madrid a lancé sa Ligue des champions 2026-2027 par une victoire 2-1 contre l’Inter Milan, mardi 8 septembre au stade Santiago-Bernabéu.

Kylian Mbappé a ouvert le score à la 14e minute avant que Federico Valverde ne double l’avantage madrilène à la 23e. Deux buts rapides qui ont permis au Real de prendre le contrôle du tableau d’affichage dès la première période.

L’Inter est revenu dans la rencontre après la pause et a réduit l’écart par Carlos Augusto à la 77e minute. Les Italiens ont alors tenté d’arracher l’égalisation, sans parvenir à tromper une seconde fois Thibaut Courtois.

Le Real Madrid décroche ainsi ses trois premiers points dans la phase de ligue pour le retour européen de José Mourinho sur le banc madrilène.

Cette victoire permet aux Merengues de commencer sans faux pas une campagne qui les verra encore affronter notamment Arsenal, la Roma et Leipzig au cours de la phase de ligue.