Primud 2025 : Himra brille et rafle 05 trophées à Abidjan

Abidjan a vibré dans la nuit du 10 au 11 octobre 2025 au Parc des Expositions de Port-Bouët pour la grande nuit du Prix international des musiques urbaines et du coupé-décalé (Primud).

Devant un public composé d’artistes, de producteurs et de fans, le rappeur Rahim Bakayoko, alias Himra, a marqué les esprits en remportant cinq distinctions majeures, dont le prestigieux Primud d’Or 2025, accompagné d’un chèque de 30 millions de FCFA.

Himra, révélation de la scène urbaine ivoirienne, a également été sacré meilleur artiste Rap Afrique francophone, meilleur feat urbain, meilleur hit de l’année avec Banger et meilleur artiste Rap Ivoirien, confirmant son ascension fulgurante et son influence sur la musique du continent.

Parmi les autres lauréats, Roselyne Layo a été élue meilleure artiste variété urbaine, Max Melo a reçu le Primud du meilleur artiste Zouglou, tandis que Dydy Yeman a remporté le trophée du meilleur artiste coupé-décalé, soulignant la vitalité de ces genres musicaux.

Entre performances enflammées et hommages, cette dixième édition du Primud, initiée par Soumahoro Moriféré dit « le Molare », a célébré la richesse et la diversité de la musique ivoirienne et africaine, confirmant une fois de plus le dynamisme de la scène urbaine du pays.