Zambie : un député d’opposition et ex-ministre tué lors d’un raid des forces de sécurité

En Zambie, la police a confirmé le décès par balles du député Mutotwe Kafwaya, retrouvé après plusieurs jours sans nouvelles. L’élu, âgé de 49 ans et ancien ministre, se trouvait parmi les personnes interpellées lors d’une opération de sécurité menée le 14 août dans une résidence liée à l’opposition, à Lusaka.

La confirmation a été annoncée tard dans la soirée du 19 août par le chef de la police, après plusieurs jours d’incertitude sur le sort du parlementaire. Sa famille, qui avait signalé sa disparition, avait publiquement demandé aux autorités de communiquer sur sa situation.

L’opération avait été conduite le vendredi 14 août par plusieurs services de sécurité zambiens dans le quartier de Kabulonga, dans l’une des résidences de Brian Mundubile, présenté comme l’un des principaux adversaires du président Hakainde Hichilema. Onze personnes avaient été arrêtées dans le cadre d’une enquête portant notamment sur des soupçons de trafic d’armes.

La famille de Mutotwe Kafwaya affirme ne plus avoir eu de nouvelles de lui depuis cette intervention. Dans une vidéo publiée sur Facebook, son épouse avait demandé l’aide de l’État, évoquant l’inquiétude de ses enfants, de ses proches et de ses amis.

Une enquête attendue sur les circonstances du décès

Pendant plusieurs jours, des informations contradictoires ont circulé sur le lieu où se trouvait le député. Un responsable de l’opposition avait affirmé qu’il était hospitalisé, ce que la police avait ensuite démenti. Le 19 août, la Commission zambienne des droits humains avait demandé aux autorités de préciser le sort des personnes arrêtées lors de l’opération.

La police a confirmé que Mutotwe Kafwaya était mort par balles, sans fournir dans l’immédiat de précisions détaillées sur les circonstances du décès ni sur l’identité de l’auteur des tirs. Ces éléments doivent encore être établis par l’enquête.

L’annonce a suscité des réactions parmi les responsables de l’opposition, qui ont exprimé leur tristesse, leur colère et leur inquiétude. Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme avait auparavant appelé les autorités zambiennes à mettre fin aux arrestations arbitraires visant des opposants.

Mutotwe Kafwaya avait été ministre sous la présidence d’Edgar Lungu, lorsque le Front patriotique était au pouvoir entre 2016 et 2021. Il avait ensuite siégé comme député de l’opposition pendant le premier mandat de Hakainde Hichilema, élu sous les couleurs du Parti uni pour le développement national.