Libéria : la LTA publie un cadre de licences pour les communications par satellite

La Liberia Telecommunications Authority a mis en ligne la version finale de ses directives sur les services satellitaires, avec des règles de licence, de contrôle technique et de protection des usagers.

La Liberia Telecommunications Authority (LTA) a publié en 2026 la version finale de ses directives sur les communications par satellite, un texte destiné à encadrer au Libéria les opérateurs de satellites géostationnaires et non géostationnaires ainsi que les fournisseurs de services au sol. Le document instaure des autorisations et des licences pour un marché appelé à compléter les réseaux terrestres, notamment dans les zones peu couvertes.

Les opérateurs qui souhaitent transmettre ou recevoir des signaux vers des terminaux situés sur le territoire libérien doivent obtenir une autorisation de droits d’atterrissage auprès de la LTA. Cette autorisation peut couvrir les terminaux installés à bord d’aéronefs, de navires ou de véhicules, les stations VSAT et les services fournis aux opérateurs de télécommunications déjà agréés dans le pays.

Le cadre distingue les satellites en orbite géostationnaire, pour lesquels l’autorisation peut être accordée pour dix ans, et les systèmes non géostationnaires, dont l’autorisation peut courir sur cinq ans. Les demandes doivent notamment comporter les caractéristiques techniques du système, sa zone de couverture, les catégories d’usagers visées ainsi qu’un plan relatif au routage des données et à la cybersécurité.

Une licence distincte est prévue pour les services terrestres utilisant ces capacités : passerelles satellitaires, accès à haut débit, liaisons de collecte, VSAT, diffusion audiovisuelle, transmission directe vers des appareils et services de données gérés. Les titulaires doivent aussi faire homologuer leurs équipements et disposer d’une adresse ou d’un représentant enregistré au Libéria.

Des obligations de transparence et de suivi

Les fournisseurs autorisés devront tenir à jour leurs informations techniques et opérationnelles, conserver la liste des entités auxquelles ils fournissent de la capacité et communiquer leurs conditions de service, leurs prix et leurs indicateurs de performance. Le texte leur impose en outre de respecter les règles nationales sur la qualité de service, la protection des consommateurs, les données et la sécurité.

Les opérateurs du segment terrestre sont tenus de transmettre des rapports trimestriels à la LTA. Ces documents doivent notamment préciser le nombre et la répartition des abonnés, les distributeurs et revendeurs actifs, les performances techniques ainsi que les plaintes reçues et la manière dont elles ont été traitées.

La LTA présente l’accès universel, l’innovation et la baisse des obstacles à la connectivité parmi les objectifs du dispositif. Les réseaux satellitaires peuvent desservir des localités où le déploiement de la fibre optique ou des réseaux mobiles reste trop coûteux, mais leur exploitation demeure soumise aux règles de fréquences, de licence et de protection des usagers.

Le site du régulateur présente désormais le document LTA-GL-002-2026 comme une version finale. Le texte précise toutefois que son entrée en vigueur est subordonnée à sa signature et à sa publication au Journal officiel, sans indiquer sur la copie mise en ligne la date d’accomplissement de ces formalités.