Sénégal: un frère de Macky Sall placé en garde à vue dans une affaire de blanchiment présumé

Le frère cadet de l’ancien président sénégalais Macky Sall, Aliou Sall, a été placé en garde à vue ce vendredi à son domicile de Guédiawaye, en compagnie de son épouse Aïssata Sall, dans le cadre d’une enquête pour blanchiment présumé de capitaux.

Selon plusieurs sources médiatiques à Dakar, la mesure fait suite à une enquête ouverte par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Celle-ci aurait relevé des mouvements suspects de fonds, estimés à 240 millions de francs CFA, sur le compte d’une société immobilière appartenant à l’ancien maire de Guédiawaye.

Lors de son audition, Aliou Sall aurait été invité à fournir des explications sur l’origine des fonds concernés, soupçonnés de provenir d’opérations foncières irrégulières.

Cette arrestation intervient dans un contexte politique tendu au Sénégal. Depuis le départ du pouvoir de Macky Sall en 2024, plusieurs de ses anciens collaborateurs ont été interpellés, tandis que son fils, Amadou Sall, est activement recherché par la justice.

Macky Sall, installé à l’étranger depuis la fin de son mandat, est lui-même visé par des accusations de mauvaise gouvernance et de détournement de ressources publiques, des allégations que ses proches qualifient de chasse aux sorcières à motivation politique.