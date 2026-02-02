Sénégal : sur un plateau télé, Petit Baye Fall frappe Boy Dakar avant un combat

Une séquence diffusée depuis Dakar a rapidement attiré l’attention des internautes. Vendredi 30 janvier, deux lutteurs prometteurs se trouvaient ensemble sur un plateau de télévision pour assurer la promotion d’un affrontement programmé la semaine suivante.

La présence des protagonistes sur le plateau correspondait à une étape habituelle dans la préparation médiatique des combats de lutte. Le duel en question était fixé au 7 février.

Au cours de cette émission, la situation a pris une tournure inattendue lorsque l’un des athlètes, identifié comme Petit Baye Fall, a porté deux coups de poing à l’encontre de son adversaire, Boy Dakar, alors que la séquence était diffusée en direct.

L’incident a été largement relayé sur les réseaux et dans les médias après la diffusion du passage télévisé.

La Fédération sénégalaise de lutte (FSL) a réagi officiellement à la suite des événements. Dans un communiqué publié le samedi 31 janvier, l’instance a condamné le geste posé par Petit Baye Fall.