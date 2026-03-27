Sénégal : match amical contre le Pérou sur fond de tensions avec la CAF

À la veille de l’amical face au Pérou, programmé samedi 28 mars 2026 au Stade de France, l’équipe nationale du Sénégal tente de faire abstraction d’une longue polémique qui empoisonne son actualité : la CAF lui a retiré le titre de la CAN 2025, décision qui continue de peser sur l’ambiance autour du groupe.

Dans la salle de presse, le sélectionneur Pape Thiaw affiche une attitude professionnelle et répète qu’il concentre son énergie sur la préparation sportive. Il rappelle que son rôle reste de bâtir une équipe performante et d’éviter les distractions, tout en laissant entendre que la blessure morale reste présente au-delà des discours officiels.

La sympathie exprimée par des interlocuteurs étrangers ne passe pas inaperçue : un journaliste péruvien — et même le sélectionneur adverse Mano Menezes — ont affirmé que, selon eux, le Sénégal demeure le véritable champion d’Afrique. Ce soutien a décroché un sourire à Thiaw, qui a glissé quelques mots en espagnol, souvenir de son passage à Alavés.

Sur le plan sportif, cette rencontre amicale marque le premier match des Lions depuis la finale de Rabat du 18 janvier 2026, une épreuve gagnée sur le terrain mais ensuite remise en cause administrativement. Pour la diaspora présente en tribunes, la Fédération a préparé une cérémonie symbolique, avec la présentation du trophée et la venue d’invités culturels comme le rappeur Booba et l’artiste Youssou N’Dour.

La revendication d’une victoire obtenue sur le terrain

Aux côtés de son entraîneur, Idrissa Gueye a adopté le même masque de retenue tout en laissant transparaître une blessure identique. L’ancien milieu d’Everton, qui s’était dit disposé à rendre ses distinctions au Maroc pour apaiser les tensions, a de nouveau souligné la légitimité sportive du groupe : selon lui, c’est sur la pelouse que se gagne un titre, et le Sénégal a prouvé sa valeur.

Gueye a rappelé le récent parcours des Lions : sur les quatre dernières éditions de la Coupe d’Afrique, le pays a disputé trois finales et soulevé le trophée à deux reprises. Pour lui, ces résultats sont le fruit d’un engagement collectif et d’un investissement national soutenu, pas le résultat d’un quelconque hasard.

En parallèle, la Fédération a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester la décision, et son président Abdoulaye Fall n’hésite pas à dénoncer une décision qu’il qualifie de « braquage administratif ». Face à ces enjeux juridiques et politiques, Thiaw tente toutefois de ramener les discussions vers le match du jour, même si les questions de l’actualité percent systématiquement les conférences.

Sur le plan tactique, le sélectionneur a pris un ton plus pédagogique en présentant le Pérou comme un adversaire techniquement solide, capable de se recentrer rapidement après la perte du ballon. Il a insisté sur l’intérêt de confronter son équipe à ce type d’opposition pour progresser, rappelant aussi la défaite récente face au Brésil (0-2) — un résultat qui, selon lui, n’empêche pas d’envisager une autre physionomie de match ce samedi.

La rencontre ne réglera pas le différend opposant le Sénégal à la CAF, mais elle offre aux joueurs l’occasion de démontrer, sur le terrain, les raisons pour lesquelles ils continuent de se considérer comme les tenants du titre continental.