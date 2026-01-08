Accueil En Brève Sénégal : le Premier ministre Ousmane Sonko juge la dette publique viable

Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko juge « viable » la dette publique qu’il évalue à 119 % du produit intérieur brut (PIB) et exclut toute restructuration, en réponse aux recommandations du Fonds monétaire international formulées lors de sa visite en novembre et aux propositions de certains économistes au Sénégal, alors que le FMI chiffre pour sa part la dette publique sénégalaise à 132 % du PIB.