Espagne : Première visite d’État du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est arrivé à Madrid le 24 mars 2026 pour sa première visite d’État en Espagne. Cette mission officielle de deux jours comprend des entretiens bilatéraux visant à renforcer la coopération politique et à stimuler les liens économiques entre Dakar et Madrid.

La délégation présidentielle est accompagnée du ministre de l’Économie, Abdourrahmane Sarr; le chef de l’État a été précédé à Madrid par le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Niang, qui s’y était rendu le 23 mars 2026. Le programme prévoit notamment la participation, le 25 mars 2026, d’une rencontre organisée par la chambre de commerce espagnole à laquelle prendront part des acteurs privés des deux pays.

Le volet commercial occupe une place centrale des discussions : l’Espagne, qui figure au quatrième rang des partenaires commerciaux du Sénégal derrière, notamment, la Chine et la France, apparaît à Dakar comme un marché d’importance et une source potentielle d’investissements.

Madrid multiplie d’ailleurs les initiatives pour accroître la présence de ses entreprises sur le continent africain. Lancée en août 2024, la stratégie « Alliance Afrique Avance » vise à faciliter et à sécuriser les investissements espagnols en Afrique. Selon les représentants de la chambre de commerce à Dakar, environ 70 entreprises espagnoles sont déjà implantées au Sénégal, et d’autres pourraient s’y installer.

Migration circulaire et quotas de travailleurs saisonniers

Autre point attendu lors de cette visite : la gestion des flux migratoires par le biais de dispositifs de migration circulaire. Le dispositif espagnol permet chaque année à plusieurs centaines de Sénégalais d’aller travailler en Espagne en tant que saisonniers, pour des séjours n’excédant pas neuf mois. Dakar souhaite cependant que les contingents, fixés à 500 ouvriers agricoles en 2025, soient revus à la hausse afin d’élargir ces opportunités de mobilité professionnelle.

Outre ces discussions économiques et migratoires, le chef de l’État doit être reçu par le roi Felipe VI et par le président du gouvernement, Pedro Sánchez, pour des entretiens consacrés aux domaines de coopération bilatérale, aux possibilités d’investissement et aux perspectives de partenariat industriel et commercial entre les deux pays.