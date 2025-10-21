Sénégal: le journaliste Madiambal Diagne arrêté en France

Sous le coup d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités sénégalaises, le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne a été interpellé ce mardi 21 octobre 2025 dans les Yvelines, à l’ouest de Paris. L’information a été confirmée par l’un de ses avocats au quotidien Le Soleil.

Le journaliste sénégalais Madiambal Diagne, visé par un mandat d’arrêt international lancé par la police de son pays, a été arrêté ce mardi 21 octobre 2025 en France, précisément dans les Yvelines. Selon les informations rapportées par Le Soleil, il doit être présenté au parquet général avant une éventuelle saisine de la chambre de l’instruction, chargée d’examiner les suites judiciaires de son dossier

Cette arrestation intervient quelques semaines après que le directeur du Groupe Avenir Communication a lui-même annoncé son séjour en France et son intention de revenir au Sénégal pour « faire face à ses responsabilités ».

« Suis arrivé en France depuis ce 24/9/2025. J’ai quitté le Sénégal le soir même de l’opposition par la police à mon départ pour la France. J’ai tenu à me donner quelques jours pour préparer ma défense. Je reviendrai dans quelques jours pour faire face à mes responsabilités. », avait t-il publié dans un message publié sur X (ancien Twitter) le 25 septembre dernier.

Par la suite, le 27 septembre, Madiambal Diagne réagissait à l’annonce du mandat d’arrêt émis contre lui. « Je prends note de l’annonce d’un mandat d’arrêt international émis contre moi. Je rappelle que c’est moi-même qui ai informé de ma présence en France et de mon prochain retour au Sénégal. J’affirme qu’avant l’exécution d’un tel mandat, je me présenterai à la Justice de mon pays. », déclrarait t-il.

Toujours sur le réseau social X, le journaliste annonçait avoir confié sa défense à un collectif composé de plusieurs avocats sénégalais et français. Le cabinet William Bourdon & Associés assure sa représentation en France, aux côtés de ses confrères sénégalais, notamment Me El Hadj Amadou Sall, Me Baboucar Cissé, Me Dior Diagne, Me Ramatoulaye Ba, Me Papa Sène, Me Arona Bass, Me Ousmane Thiam et Me Demba Ciré Bathily.

Pour l’heure, les autorités françaises n’ont pas communiqué sur la procédure d’extradition éventuelle vers le Sénégal.