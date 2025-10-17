Sénégal: le FMI salue « le courage » des autorités après la révélation d’une dette cachée

Le Fonds Monétaire International (FMI) a salué le comportement des autorités sénégalaises à la suite de la révélation d’une dette jusque-là non divulguée.

Dans un communiqué publié mercredi 16 octobre 2025, l’institution reconnait le « courage » du gouvernement sénégalais d’avoir exposé cette part dissimulée de son endettement, estimant que cette transparence renforce la crédibilité de la gestion macroéconomique.

Selon le FMI, cette démarche permet de mieux aligner les données officielles avec la réalité économique du pays, favorisant une évaluation plus fiable de la soutenabilité de la dette.

L’institution indique qu’elle continuera d’appuyer le Sénégal, tant en matière d’assistance technique qu’en conseil budgétaire et financier.

Cette révélation intervient dans un contexte de pression internationale sur les questions de bonne gouvernance et de gestion macroéconomique en Afrique de l’Ouest, où la question de la dette publique fait l’objet d’une attention croissante des bailleurs de fonds.