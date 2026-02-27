Sénégal : lancement du 1er emprunt obligataire 2026 de 200 milliards FCFA

Le Sénégal a lancé le premier appel public à l’épargne de l’année 2026 en annonçant, le 26 février 2026, une émission obligataire ciblée à 200 milliards FCFA destinée à financer les priorités économiques et sociales de l’État, avec une période de souscription ouverte du 26 février au 19 mars 2026.

Le ministère des Finances et du Budget précise que cette opération s’inscrit dans la Stratégie de gestion de la dette à moyen terme et dans le plan de financement de l’État pour 2026. L’objectif déclaré est de mobiliser des ressources sur le marché financier régional afin de couvrir les besoins budgétaires autorisés par la loi de finances.

La société de gestion et d’intermédiation Invictus Capital & Finance a été mandatée pour piloter l’opération, en charge de la structuration et du placement des titres auprès des investisseurs. Le ministère indique que les fonds levés serviront à accompagner les priorités économiques et sociales contenues dans l’agenda national de transformation.

Détails de l’émission et implications pour le marché financier régional

Le recours à une émission obligataire sur le marché régional illustre la volonté des autorités sénégalaises d’utiliser davantage les marchés de capitaux comme source de financement du développement public. En mobilisant l’épargne régionale, l’État cherche à diversifier ses sources de financement au-delà des emprunts bilatéraux et multilatéraux.

Au plan opérationnel, une émission de cette envergure nécessite la définition d’un calendrier de placement, la fixation des caractéristiques techniques des titres (durée, taux, modalités de remboursement) et la mise en place d’un dispositif de commercialisation destiné aux investisseurs institutionnels et particuliers habilités à intervenir sur le marché.

Les autorités mettent également en avant des objectifs structurels : élargir la base d’investisseurs régionaux et renforcer la liquidité du marché financier sous-régional. En augmentant l’offre de titres souverains disponibles, l’opération peut contribuer, selon le ministère, à consolider les circuits de financement internes et à renforcer l’ancrage du financement public au sein de l’épargne locale.

Sur le plan juridique et budgétaire, les ressources attendues doivent permettre de couvrir des besoins inscrits et autorisés par la loi de finances 2026. Le recours au marché obligataire s’inscrit donc dans la planification financière adoptée par l’exécutif pour l’exercice en cours.

La période de souscription, pilotée par Invictus Capital & Finance, est ouverte du 26 février au 19 mars 2026, avec des modalités de placement précisées par les prospectus et documents de l’offre diffusés aux investisseurs