Sénégal: Farba Ngom libéré sous contrôle judiciaire, soupçonné de détournement
Au Sénégal, la Cour suprême a décidé le 12 janvier 2026 d’accorder la liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire au député‑maire et proche de l’ex‑président Macky Sall, Farba Ngom, ainsi qu’à l’homme d’affaires Tahirou Sarr, tous deux mis en examen pour détournement présumé de 125 milliards de francs CFA et détenus en prévention depuis le 27 février dernier ; les avocats de Farba Ngom avaient sollicité cette mesure depuis plusieurs mois en invoquant un état de santé jugé préoccupant par plusieurs rapports d’experts.
1 min de lecture
