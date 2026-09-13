Sénégal : Édouard Mendy arrête après 59 sélections et un sacre à la CAN

À 34 ans, Édouard Mendy met fin à sa carrière internationale avec le Sénégal après huit années, 59 sélections et le premier sacre des Lions de la Teranga à la CAN.

Édouard Mendy a annoncé dimanche 13 septembre 2026 la fin de sa carrière internationale avec le Sénégal. À 34 ans, le gardien d’Al-Ahli quitte les Lions de la Teranga après huit années et 59 sélections.

Selon la Confédération africaine de football, Mendy a disputé son premier match avec le Sénégal en 2018. Il boucle son parcours avec 31 matches sans encaisser de but et 34 buts concédés en sélection.

Le moment majeur de son passage en équipe nationale reste la CAN 2021, remportée par le Sénégal face à l’Égypte aux tirs au but. Ce titre était le premier de l’histoire des Lions de la Teranga, et Mendy avait été désigné meilleur gardien du tournoi.

Le portier a également participé aux Coupes du monde 2022 et 2026. Son annonce, publiée dans une vidéo accompagnée du message « Merci Sénégal », ferme un cycle commencé sous Aliou Cissé.

Mendy reste sous contrat avec Al-Ahli en Arabie saoudite. La CAF rappelle qu’il avait aussi été désigné meilleur gardien aux The Best FIFA Football Awards 2022.