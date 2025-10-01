Semi-conducteurs: Taïwan rejette les demandes américaines de partage de la production

En Brève

Le gouvernement taïwanais a rejeté mercredi 1er octobre l’idée, avancée par Washington, d’un partage de la production de semi‑conducteurs à 50-50, une proposition présentée dans le contexte des négociations commerciales visant à réduire la dépendance des États‑Unis envers Taipei, rapporte l’AFP. « Je veux préciser que cette idée vient des États‑Unis. Notre équipe de négociation ne s’est jamais engagée à un partage des semi‑conducteurs à 50-50 », a déclaré la vice‑Première ministre taïwanaise Cheng Li‑chiun.