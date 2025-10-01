Séisme aux Philippines : le bilan atteint 60 morts, selon les secours

En Brève

Un séisme de magnitude 6,9 a frappé le centre des Philippines mardi soir et a fait « jusqu’à 60 morts », a déclaré mercredi 1er octobre Rafaelito Alejandro, responsable adjoint du bureau de la Défense civile, selon un reportage de l’AFP. Interrogé à Manille, M. Alejandro a indiqué que les signalements de victimes étaient en augmentation et que la situation restait « très changeante », précisant que des informations faisaient état d’un bilan pouvant atteindre 60 décès.