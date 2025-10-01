Séisme aux Philippines : bilan porté à 19 morts

En Brève

Le bilan du séisme de magnitude 6,9 qui a frappé la côte centrale des Philippines mardi 30 septembre à 12h59 TU (21h59 heure locale) s’élève désormais à 19 morts, ont annoncé les secours. Treize victimes ont été recensées à Bogo, ville de 90 000 habitants située près de la pointe nord de l’île de Cebu et à proximité de l’épicentre, a déclaré à l’AFP Cherry Oliamot, membre des équipes de secours à Bogo. Une autre personne a été tuée dans la commune de Tabuelan, à Cebu, selon son maire, s’ajoutant aux cinq décès signalés plus tôt par les sauveteurs dans la localité de San Remigio, plus au nord.