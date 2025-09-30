Sécurité: le Bénin rapatrie un fugitif arrêté au Nigeria pour crimes transfrontaliers

Dimanche 28 septembre 2025, les autorités nigérianes, en collaboration avec Interpol, ont appréhendé à Idi Iroko, État d’Ogun, un ressortissant béninois nommé Sunday Kotin, recherché pour divers crimes transfrontaliers.

Les charges retenues contre lui incluent banditisme armé, trafic de stupéfiants, contrebande d’armes et de munitions ainsi que vol de bétail.

Fuyant la justice béninoise, il s’est réfugié sur le territoire nigérian après que plusieurs de ses complices eurent été jugés. Les renseignements transmis aux forces de l’ordre ont permis une opération discrète menée par le Bureau central national (BCN) d’Interpol au Nigeria.

Suite à son arrestation, Kotin a été interrogé sur son implication dans les activités criminelles dénoncées, puis remis aux autorités judiciaires béninoises.

Le chef de la police nigériane, Kayode Adeolu Egbetokun, a salué la coordination entre les services des deux pays, affirmant que le Nigeria ne doit pas servir de sanctuaire pour ceux qui commettent des infractions graves.

Cette arrestation témoigne de la volonté croissante des États de la sous-région d’œuvrer ensemble pour la sécurité, et de combattre efficacement les réseaux criminels transnationaux.