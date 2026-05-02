Sierra Leone : la journaliste Umu Thoronka saisit la Cour de la Cédéao pour harcèlement et licenciement

Renvoyée de la radiotélévision publique (SLBC) en juillet 2024 après la diffusion d’une vidéo perçue comme critique envers les autorités, Umu Thoronka, journaliste spécialisée en santé et questions de genre en Sierra Leone, a obtenu en mars 2025 une décision de la Commission indépendante des médias reconnaissant le caractère abusif de son licenciement. Aujourd’hui, elle attend que la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) confirme cette décision.

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La journaliste affirme avoir été informée de son renvoi au téléphone, sans aucun courrier ni procès‑verbal officiel. Selon elle, cet épisode n’est que l’aboutissement d’années subies de pressions et d’atteintes au sein de la SLBC. Elle raconte notamment des promesses non tenues concernant un contrat permanent et des avances déplacées de la part d’un responsable, comportements qui, d’après elle, ont fortement compromis ses perspectives professionnelles.

Après plus d’une décennie de collaboration sans statut de salarié en bonne et due forme, Umu Thoronka est restée en position de pigiste, exposée à une grande vulnérabilité contractuelle. Ses conseils juridiques estiment que cette précarité a facilité les discriminations et le harcèlement qu’elle dénonce. L’absence d’un contrat stable l’aurait privée de protections et d’opportunités de promotion, ouvrant la voie à des traitements inéquitables et à son éviction.

Á l’origine du licenciement figurait une séquence publiée sur les réseaux sociaux montrant l’humiliation publique d’une femme lors d’un meeting présidentiel, après une question sur la hausse du coût de la vie. Dès la mise en ligne, Umu Thoronka dit avoir reçu des pressions pour retirer la vidéo, ainsi que des menaces. Des responsables d’associations féminines et de médias soulignent que ce type d’intimidation s’inscrit dans un phénomène plus large. Le harcèlement sexuel touche les étudiantes comme les professionnelles et se manifeste fréquemment dans les rédactions et au cours d’interviews.

Briser l’impunité

Au‑delà de sa situation personnelle, la journaliste présente sa démarche judiciaire comme une lutte pour mettre fin à l’impunité dont, selon elle, bénéficient les auteurs d’abus contre des femmes dans les médias. En engageant la procédure devant la Cour de la Cédéao, elle cherche non seulement réparation mais aussi à ouvrir la voie à ce que d’autres victimes puissent obtenir justice et protection.

Le dossier a été déposé devant la Cour de justice de la Cédéao en septembre 2025. À ce stade, l’État sierra‑léonais n’a pas encore fourni de réponse écrite, ce qui a poussé les avocats de Mme Thoronka à saisir la juridiction compétente pour contraindre l’administration à s’exprimer. L’issue de cette affaire pourrait établir un précédent important pour la défense des femmes journalistes dans la région.