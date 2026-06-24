Sécurité: La France dote l’armée béninoise d’équipements de pointe pour contrer la menace des engins explosifs

​La coopération militaire entre le Bénin et la France s’intensifie face aux défis sécuritaires régionaux. Le mardi 23 juin 2026, le 1er Bataillon du Génie et le Centre de Perfectionnement aux Actions Post-Conflictuelles de Déminage et de Dépollution (CPADD) ont officiellement réceptionné un important lot de matériels de haute technologie.

Cette dotation vise spécifiquement à accroître l’efficacité des forces armées dans la lutte contre les engins explosifs improvisés (EEI), une menace de plus en plus prégnante dans la partie septentrionale du pays. La cérémonie officielle s’est tenue au CPADD Colonel Jean Kouagou N’PINA, sous l’égide du Colonel Gilbert Lossitodé, représentant le Chef d’État-Major Général des Forces Armées Béninoises (FAB).

​Le don octroyé par la République française est constitué d’équipements techniques de dernière génération adaptés aux réalités du terrain. Le lot comprend notamment des détecteurs d’EEI perfectionnés, des canons disrupteurs, des véhicules d’intervention spécialisés ainsi que des brouilleurs portatifs.

​L’Attaché de Défense de l’Ambassade de France près le Bénin, le Lieutenant-Colonel Arnaud Ardillier, a mis un accent particulier sur la valeur stratégique de ces brouilleurs portatifs. Devenus indispensables lors des interventions de déminage, ces systèmes de pointe sécurisent le périmètre direct des démineurs en bloquant les signaux de déclenchement à distance.

Ces outils seront immédiatement intégrés aux programmes de formation des spécialistes Explosive Ordnance Disposal (EOD) afin d’élever le niveau de protection des équipes en mission.

​Moderniser la réponse opérationnelle de l’Opération Mirador

​Le Directeur du CPADD, le Lieutenant-Colonel Djimon Sahgui, a rappelé que la sophistication et l’évolution constante des modes opératoires des groupes armés terroristes imposent une mise à niveau régulière des compétences et des équipements du Génie militaire.

Il s’est félicité de ce partenariat qu’il qualifie de solide et d’exemplaire pour la stabilité de la sous-région.

​En recevant officiellement les clés de ces matériels, le Colonel Gilbert Lossitodé a transmis les vifs remerciements du Haut Commandement militaire béninois à l’endroit de la France pour cet acte de solidarité concrète.

Ce renforcement des capacités techniques et de détection constitue un atout majeur qui va directement optimiser la réactivité et l’efficacité des troupes déployées au front, notamment dans le cadre de l’Opération Mirador engagée dans la sécurisation des frontières du nord.