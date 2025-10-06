Secret Story Afrique saison 2: une soirée « all white » lance la télé-réalité au Bénin

La nouvelle saison de Secret Story Afrique a été officiellement lancée ce samedi 4 octobre 2025. Pour marquer l’événement, Canal+ Bénin a offert à ses abonnés une soirée exclusive baptisée « Secret Night », où ambiance, surprises et confidences ont rythmé la nuit au Grill Spot de Fidjrossè à Cotonou.

Sous le thème « Secrets et vibes inoubliables se rencontrent », la soirée Secret Night a rassemblé de nombreux invités, partenaires et abonnés de Canal+ autour d’un concept original : célébrer le lancement de la Saison 2 de Secret Story Afrique. Vêtus de blanc, les participants ont plongé dans l’univers mystérieux du jeu télévisé le plus suivi du continent, entre musique, animations et révélations exclusives.

Cette deuxième saison réunit 16 candidats venus de 14 pays d’Afrique francophone, avec la présence de deux représentants béninois, Ahinandjè et Josée, formant un couple aussi charismatique que stratégique. Leur secret : « Nous sommes en couple ». Ahinandjè, connu pour son excentricité et son sens du jeu, incarne un joueur déterminé à défendre les couleurs du Bénin jusqu’en finale.

Neuf secrets animent la Maison des Secrets cette saison, parmi lesquels : « J’ai été déclaré(e) mort(e) », « Nous avons échangé nos identités », ou encore « Mon nom est inscrit dans le Guinness des Records ». Les téléspectateurs devront suivre attentivement les quotidiennes et les primes pour découvrir les mystères qui se cachent derrière chaque visage.

Une expérience télévisuelle inédite sur Canal+

Diffusée sur Canal+ Pop du lundi au vendredi à 18h15 GMT, et en prime chaque samedi à 20h30 GMT sur Canal+ Magic, Secret Story Afrique Saison 2 promet des rebondissements, des alliances et des trahisons. Le duo de présentation reste inchangé : Jean-Michel Onnin, animateur ivoirien, et Stéphanelle Tsabakana, influenceuse camerounaise, reviennent pour maintenir le rythme et l’énergie du jeu.

Pour fêter ce lancement, Canal+ Bénin réserve une offre spéciale à ses abonnés. En effet, les détenteurs du bouquet Access (5 000 FCFA) peuvent passer à la formule Évasion pour seulement 2 000 FCFA supplémentaires jusqu’au 31 octobre 2025. Une opportunité de profiter de la nouvelle chaîne Canal+ Magic, de la Ligue des Champions et bien sûr de Secret Story Afrique Saison 2.

Après la victoire éclatante de la mannequin ivoirienne Awa Sanoko lors de la première saison, qui était repartie avec 22 925 000 FCFA, la bataille pour la succession est officiellement ouverte. Les téléspectateurs sont invités à plonger chaque jour dans la Maison des Secrets, pour vivre une aventure humaine, drôle et pleine de rebondissements avec « La Voix ».