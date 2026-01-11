Accueil En Brève Sébastien Martin: protéger le marché européen, oui — mais pas comme Trump

Le ministre français de l’Industrie, Sébastien Martin, a estimé dimanche 11 janvier dans une interview au JDD que l’Union européenne doit protéger son marché intérieur «plus rapide, plus coordonnée et plus efficace», en particulier face à l’arrivée de produits chinois. Selon lui, les institutions européennes doivent passer «d’une logique de gestion d’un marché intérieur à une véritable protection de celui‑ci», ce qui implique de renforcer les moyens dédiés à l’analyse des pratiques de concurrence déloyale et au traitement des dossiers antidumping. M. Martin souligne que toute son action vise au renforcement de ces instruments de protection, a rapporté l’AFP, tout en avertissant contre l’imitation d’une politique américaine généralisée : il préconise la protection de quelques secteurs stratégiques et rejette un protectionnisme tous azimuts comme celui mis en œuvre par Donald Trump.