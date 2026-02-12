Sean Dyche quitte son poste de manager de Nottingham Forest

Nottingham Forest a décidé de se séparer de Sean Dyche, quelques mois seulement après son arrivée sur le banc. Le club enchaîne les changements d’entraîneurs après les passages successifs de Nuno Espírito Santo et d’Ange Postecoglou, et l’entraîneur anglais quitte ses fonctions au terme d’une mission de courte durée, inférieure à quatre mois.

Dans un bref communiqué, la direction a confirmé le départ de Dyche en remerciant l’intéressé et son staff pour leur investissement, tout en précisant qu’aucune autre information ne serait rendue publique pour l’instant. Le message officiel se veut succinct et laisse entendre que le club privilégie désormais la stabilité à court terme.

Revenu à City Ground avec le statut d’ancien joueur et l’espoir de redresser la barre, Sean Dyche n’a cependant pas obtenu les résultats escomptés. Sur l’ensemble des compétitions, son bilan comptabilise dix victoires, cinq matches nuls et neuf défaites. Au cours des cinq dernières rencontres, Nottingham n’a signé qu’un seul succès, accompagné de trois partages et d’une défaite.

Classement et perspectives

Sportivement, les Reds restent englués dans une zone délicate du championnat : 17e de Premier League avec 27 points, ils ne comptent que trois longueurs d’avance sur le premier relégable, West Ham, posé à 24 unités. La déception sur le terrain — culminant par le 0-0 concédé mercredi face à Wolverhampton lors de la 26e journée — a manifestement précipité la décision des dirigeants.

Le club traverse une période d’instabilité manifeste et s’apprête à nommer un quatrième manager pour la saison 2025-2026, signe des efforts en cours pour inverser la tendance et retrouver une trajectoire plus sereine en championnat.