Schmeichel raconte son échange avec Donnarumma après le derby de Manchester

Football
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Gianluigi Donnarumma
Gianluigi Donnarumma@getty images
Présent au bord du terrain après la lourde défaite de Manchester United face à City (0-3) dimanche, Peter Schmeichel a livré une anecdote savoureuse sur Gianluigi Donnarumma, nouveau gardien des Cityzens.

La légende danoise a confié avoir tenté, à plusieurs reprises, de convaincre l’international italien de rejoindre les Red Devils « Je lui disais souvent : Nous te voulons à Manchester United. Il me répondait qu’il aimerait venir en Angleterre », a révélé Schmeichel sur Premier League Productions.

Recruté cet été par City en provenance du PSG pour 26 millions de livres, Donnarumma disputait son premier match de Premier League lors de ce derby, remporté grâce à un doublé d’Erling Haaland et un but de Phil Foden.

À l’issue de la rencontre, Schmeichel est allé à sa rencontre : « Je lui ai dit : Qu’est-ce que tu fais là ? Tu devrais être dans l’autre but ! Il m’a répondu : Je suis très, très heureux ici. »

Manchester United, de son côté, traverse un début de saison inquiétant : une victoire, un nul et déjà deux défaites en quatre journées. Les Red Devils pointent à la 14ᵉ place avec seulement quatre points, avant de recevoir Chelsea à Old Trafford.

