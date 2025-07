SBEE: Hippolyte Ebagnitchie prend officiellement les commandes des mains de André-Marie Kaczmarek

La Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) entame une nouvelle phase de son histoire. Vendredi 18 juillet 2025, à la salle de conférence de la direction générale à Cotonou, s’est tenue la cérémonie de passation de charges entre le Directeur général sortant, André-Marie Kaczmarek, et son successeur, Hippolyte Ebagnitchie.

Un moment solennel, chargé d’émotions et d’engagements, qui marque la continuité d’une dynamique amorcée et l’ouverture d’une nouvelle ère pour l’entreprise.

Pour la Secrétaire générale de la SBEE, Edwige Adohinzin Hountondji, il s’agit d’un « tournant décisif » dans la trajectoire de la société. Le choix porté sur le nouveau Directeur général traduit, selon elle, la volonté de maintenir et d’amplifier les réformes en cours, dans l’intérêt des usagers et du pays.

Prenant la parole au nom des travailleurs, le Secrétaire général du SYNTRA/SBEE, Affissou Bamdélé, a salué l’action du Directeur général sortant. Il a souligné son implication dans l’amélioration des conditions de travail, tout en formulant des vœux de succès au nouveau patron. « La vie est une course de relais. Un autre est appelé à poursuivre l’œuvre que vous avez entamée », a-t-il déclaré, exprimant la disponibilité des agents à accompagner la nouvelle direction.

Durant ses dix-neuf mois de fonction, André-Marie Kaczmarek a mené plusieurs chantiers majeurs. Il évoque la mise en place d’une gestion décentralisée, incarnée par dix directions régionales autonomes, et une réorganisation orientée vers la performance, la qualité du service client et une gouvernance modernisée. Avec émotion, il passe le témoin à un professionnel qu’il dit connaître et estimer, fort d’une expérience partagée en Côte d’Ivoire.

Un parcours, une vision

- Publicité-

Nommé en Conseil des ministres le 16 juillet, Hippolyte Ebagnitchie arrive à la tête de la SBEE avec un bagage solide. Ancien Directeur général adjoint de la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE), Président fondateur de l’Association des Régulateurs Francophones de l’Énergie, il a également été le premier maire de la commune d’Assinie. Dans son adresse, il a exprimé sa gratitude aux autorités béninoises pour la confiance placée en sa personne, en particulier au chef de l’État et au ministre de l’Énergie.

Fidèle à une approche de gouvernance participative, Hippolyte Ebagnitchie a tendu la main aux partenaires sociaux, promettant un climat de travail fondé sur l’écoute, la transparence et la reconnaissance du mérite. Il s’est également engagé à poursuivre les efforts de transformation interne, tout en se concentrant sur des priorités claires : qualité du service, réduction des pertes, modernisation des infrastructures, développement des compétences internes et reconquête de la confiance des usagers.

Une transition sous le sceau de la continuité

- Publicité-

Représentant le ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines, le Directeur de cabinet, Agnidé Emmanuel Lawin, a insisté sur les objectifs de développement durable, notamment l’accès universel à l’électricité. Il a formulé le vœu que le nouveau Directeur général traduise rapidement sa feuille de route en résultats concrets, en renforçant à la fois la gouvernance et la satisfaction des usagers.

La cérémonie s’est déroulée dans une atmosphère conviviale, ponctuée par des gestes de reconnaissance symboliques. Les dix directeurs régionaux ont offert un présent au DG sortant, témoignage de leur gratitude. Avec cette passation de témoin, la SBEE semble résolument tournée vers une nouvelle étape, faite de rigueur, d’innovation et de proximité.