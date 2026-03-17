Sarah Michelle Gellar explique pourquoi le reboot de Buffy a échoué

Sarah Michelle Gellar a annoncé, lors de sa présence au SXSW Film & TV Festival, que Hulu a brusquement décidé d’abandonner le reboot annoncé de Buffy contre les vampires, une nouvelle qui a surpris l’équipe de production et les fans. L’actrice a relaté l’information sur Instagram et dans un entretien rapporté par People, indiquant que le projet, porté par un pilote réalisé avec la cinéaste oscarisée Chloé Zhao et proposant la jeune Ryan Kiera Armstrong comme nouvelle Tueuse, ne suivra pas pour l’instant son développement sur la plateforme.

Sarah Michelle Gellar, vêtue pour la première mondiale de Wedding Nightmare : Deuxième partie, a précisé qu’elle a appris la nouvelle « au moment » où elle s’apprêtait à monter sur scène : « Hulu a décidé d’abandonner le projet de relance de Buffy. Croyez-moi, personne ne l’avait vu venir », a-t-elle déclaré. L’information, relayée par People, provient de ses publications et commentaires sur les réseaux sociaux.

La reprise imaginée mettait en scène une rencontre entre Buffy Summers et la nouvelle Tueuse incarnée par Ryan Kiera Armstrong. Selon l’actrice, la collaboration avec Chloé Zhao avait donné naissance à un pilote où les dialogues et l’atmosphère de tournage étaient particulièrement vivants : « Chloé et moi discutions beaucoup. Les dialogues étaient spontanés. Sur le plateau, c’était la folie. On se disait : ‘Ça y est, on y est ! On est en train de faire ça !’ »

Une décision incompréhensible pour Sarah Michelle Gellar

Face à l’abandon du projet par Hulu, Sarah Michelle Gellar a exprimé son incompréhension, mettant en cause la position d’un cadre impliqué dans le développement : « Nous avions un cadre sur notre série qui non seulement n’appréciait pas la série originale, mais qui se faisait un plaisir de nous rappeler constamment qu’il ne l’avait jamais vue en entier et qu’elle ne lui plaisait pas. » L’actrice a souligné le décalage entre l’engagement créatif de l’équipe et la décision de la plateforme.

Gellar a également évoqué le lien avec les fans, qu’elle présente comme central dans la justification artistique du projet : « C’est grâce à eux que nous avons fait cette série. Alors, comment faire une série aussi populaire avec quelqu’un qui ne l’aime pas ? » Elle a dit avoir reçu « des milliers de messages de soutien » depuis l’annonce et a défendu l’héritage de la série originale en ajoutant : « Mais Buffy est intemporelle. Et ce que je tiens à ce que tous les fans sachent, c’est que cet héritage perdure et que rien ne l’altère. Rien ne le change. Cet héritage est toujours là, pour eux. »

Sarah Michelle Gellar, qui est l’épouse de l’acteur Freddie Prinze Jr., a porté ce projet avec l’équipe créative et la distribution initiale du pilote. Selon les informations publiées, le projet est pour l’instant suspendu, mais certaines sources indiquent que la porte resterait ouverte à de futures aventures pour la Tueuse la plus célèbre du petit écran.